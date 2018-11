Ministério do Meio Ambiente rejeita fusão anunciada por Bolsonaro

O Ministério do Meio Ambiente do recebeu nesta quarta-feira com “surpresa e preocupação” a decisão anunciada no dia anterior pelo governo eleito de Jair Bolsonaro de fundir essa pasta com o Ministério da Agricultura.

Ambos os ministérios “têm suas próprias agendas” e “enfraquecer a autoridade representada pelo Ministério do Meio Ambiente, num momento em que a preocupação com a crise climática está se intensificando, seria imprudente”, afirmou o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, em um comunicado.

Via Estado de Minas