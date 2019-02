Presidentes da Câmara e do Senado destacam reforma da Previdência como prioridade nesta legislatura

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), discursaram na sessão solene de abertura do ano legislativo. É a primeira vez que o Democratas ocupa, ao mesmo tempo, as presidências das duas Casas no Congresso Nacional.

Rodrigo Maia enumerou os principais desafios desta legislatura. Ele citou temas que estão em pauta, como as reformas da Previdência e Tributária, a retomada do crescimento econômico, a redução da violência, o combate à corrupção e a redução da pobreza no país. “A tarefa de adequar o funcionamento do Congresso ao seu novo perfil ao mesmo tempo deliberar sobre questões de tamanha relevância apresenta enormes desafios”, disse.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também é o presidente do Congresso Nacional, afirmou que os parlamentares terão de atender aos apelos populares por saúde, educação e segurança. E destacou que as prioridades serão a reforma da Previdência e o combate à corrupção.

Alcolumbre anunciou, ainda, que vai investigar a suspeita de fraude na escolha do presidente do Senado, que ocorreu no último sábado (2). A eleição suspeita foi cancelada e, na segunda votação, Alcolumbre venceu em primeiro turno, com 42 votos – um a mais que o necessário.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, também discursou e pediu que o Congresso faça as reformas necessárias ao país e combata a corrupção.

EBC