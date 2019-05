EBC oferece plataformas de estudo para inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio

Se você pretende se inscrever no Enem até o dia 17 de maio, a EBC- Empresa Brasil de Comunicação oferece boas opções de estudo. Todas gratuitas.

Já é possível se preparar para as provas, que serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, pelo portal Questões Enem no endereço questoesenem.ebc.com.br.

O site contem um banco de questões que reúne prova aplicadas desde 2009 até o ano passado.

O candidato pode fazer as questões online e as respostas são enviadas de forma instantânea.

Outra ferramenta de estudo oferecida pela EBC é a série Caiu no Enem, em seus perfis nas redes sociais.

Toda sexta-feira, a empresa publica em seus endereços no Facebook, Twitter e Linkedin uma questão que já caiu no Enem para ser resolvida pelo candidato durante o final de semana. Para encontrar a questão é só digitar EBC na Rede.

Na segunda-feira, a EBC disponibiliza a solução do item no seu canal youtube.

Já na terça, a resposta fica acessível no Twitter e Linkedin.

A gerente de estratégias em redes sociais da EBC, Micheline Farias, esclarece que todas as áreas de estudo do ENEM estão contempladas nos perfis da empresa.

A partir de outubro, a EBC vai oferecer semanalmente o programa Esquenta Caiu no Enem, onde professores vão dar dicas sobre o exame. Além disso, durante a programação da TV Brasil e das rádios Nacional e MEC, interprogramas com dicas sobre o exame.

Já nos fins de semana do Enem em novembro, a TV Brasil em parceria com as rádios Nacional e MEC, realiza o programa Caiu no Enem, com professores de todas as disciplinas comentando ao vivo as questões do exame.

EBC