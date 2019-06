Google se pronuncia sobre falhas no Google Cloud

Por meio de um porta-voz, a empresa disse que lamenta o ocorrido e que vai conduzir uma análise sobre o que ocasionou a falha

Se você estava navegando na internet na tarde do último domingo (2), é possível que tenha sofrido com alguma instabilidade de um dos serviços do Google, como YouTube, Google Drive e Gmail. Isso aconteceu devido alguns problemas de instabilidade do Google Cloud, a plataforma de serviços na nuvem da empresa.

Design

Os problemas afetaram grande parte do leste dos EUA, mas há registros de que os serviços da companhia passaram por instabilidades em diversas partes do mundo. Um porta-voz do Google deu uma declaração ao The Verge, e disse que isso aconteceu devido aos “altos níveis de congestionamento de rede no leste dos EUA”. A empresa ainda disse que vai averiguar o que ocorreu: “Conduziremos uma análise e faremos melhorias apropriadas em nossos sistemas para evitar que aconteça novamente. Pedimos sinceras desculpas aos que foram impactados pelas questões.”

Veja mais no Olhar Digital