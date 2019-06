Tiroteio deixa três mortos e três feridos em Duque de Caxias, no Rio

Por Vladimir Platonow – Repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro

Duas crianças foram baleadas quando iam para a escola, na manhã desta terça-feira (18), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Elas foram atingidas durante enfrentamento entre policiais militares e suspeitos de roubo a um depósito na comunidade Beira Mar. Também foi atingido por disparos um vendedor de cafezinho. Três homens suspeitos de assalto foram mortos.

As informações foram divulgadas por meio de nota pela Polícia Militar (PM) e a prefeitura de Duque de Caxias.

Segundo a informação, soldados do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para uma ocorrência de roubo no centro de distribuição de uma rede de supermercados. Ao chegar ao local, abordaram um caminhão com produtos roubados e conseguiram prender dois homens. Porém, os policiais passaram a ser atacados por criminosos, o que gerou o confronto.

“Após cessarem os disparos, as equipes encontraram três bandidos e duas crianças feridos. Todos foram levados para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. No hospital, os militares foram comunicados sobre a entrada de mais um homem ferido que solicitava atendimento”, informou a PM.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Duque de Caxias, as crianças, Cristiano Ronaldo, de 6 anos, e Letícia Tamires Gazola, de 9 anos, deram entrada no hospital às 7h50. O menino foi baleado na mão direita e a menina teve perfurações no braço direito e no tórax. Após receberam os primeiros atendimentos e serem estabilizados, os dois foram levados para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Também deu entrada no hospital, Mauricio de Oliveira Silva, de 23 anos, vítima de um tiro no abdômen. Ele foi operado e apresenta quadro de saúde estável.

Segundo a PM, os suspeitos mortos ainda não foram identificados.

Agência Brasil