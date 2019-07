Fies 2019: inscrições para o segundo semestre terminam hoje

Não selecionados a juros zero automaticamente entram para a lista de espera

Interessados em ingressar no ensino superior têm até hoje para se inscreveram Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2019. Umas das exigências para participar do processo seletivo que reserva vagas para o segundo semestre desse ano é ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e ter obtido notas mínimas de 450 pontos nas questões objetivas, além de não ter zerado a redação.

Os participantes precisam se enquadrar em critérios mínimos de renda, que definirão qual o perfil de financiamento é permitida a candidatura. No caso das vagas ofertadas a juros zero, por meio do Governo Federal, é preciso ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. No caso dos participantes que tenham renda de até 05 salários mínimos, é permitida apenas a participação no Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies).

O resultado será anunciado em 09 de julho. Somente a modalidade Fies apresenta a possibilidade de inscrição na lista de espera para o preenchimento das vagas não ocupadas no período regular. As convocações destes candidatos acontecerão entre 15 e 23 de julho.

Simulador de nota de corte

Enquanto as inscrições ainda estão abertas – e portanto o resultado não pode ser disponibilizado – existem programas que permitem saber a nota mínima necessária para ser selecionado nas edições passadas. Também há a possibilidade de fazer consultas online que dispensam o download de softwares. Consulte aqui o simulador de nota de corte do Fies na internet. É importante destacar que o recurso serve apenas de parâmetro e não corresponde ao processo seletivo real realizado pelo MEC.

De acordo com o MEC, foram ofertadas 100 mil vagas no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil 2019. No segundo semestre, houve a oferta de 46.600 vagas a juros zero em 1.756 instituições de ensino privadas de todo país.

Outras oportunidades

