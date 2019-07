Aposentado tenta levantar recursos para cirurgia na próstata

A família do aposentado Domingos Fernandes luta para levantar recursos que custearão uma delicada cirurgia para extrair um tumor na próstata detectado no idoso. Diversos exames já foram realizados com a ajuda de amigos e familiares e até uma “vaquinha virtual” foi lançada nas redes sociais para levantar o montante de R$ 30 mil, que é o custo aproximado do procedimento.

No próximo dia 17 de agosto, a família vai realizar um bingo para tentar acelerar a arrecadação já que o quadro de saúde dele é delicado e quanto maior a demora, maior o risco e menor a possibilidade de sucesso.

O bingo acontecerá na Rua Raimundo Ramos dos Santos entre as avenidas José do Espírito Santo Araújo e Amélia Dias dos Santos.

Doações também podem ser feitas através de contas que foram disponibilizadas:

Itaú

Agência 4216

CC 12.721-9

Benedita Fernandes

CPF 638.236.832-68

Caixa Econômica Federal

Agência 3101

Conta Poupança 013 00010030-6

Benedita Fernandes

CPF 638.236.832-68

Mais informações pelo número 99166 4826 (Dalci)

