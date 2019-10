Amapá é o 25º estado brasileiro a implantar federação das APAES

Araciara Macedo

O Amapá será o 25º estado brasileiro a implantar a Federação Estadual das APAES. A criação da entidade no estado é resultado de articulação e muito trabalho do atual presidente da APAE-Macapá, Abel Mendes, “estamos há seis anos à frente da APAE-Macapá, ao termino dos meus dois mandatos que se encerra no próximo dia 31 de dezembro 2019, sairei deixando como legado a implantação dessa instituição que é de fundamental importância para o bom andamento das APAES no Amapá”

Abel explica que era imprescindível que o estado tivesse pelo menos cinco APAES para fundar a Federação, o que não era o caso do Amapá, no entanto era necessário federalizar para facilitar os serviços que a instituição oferece, “não basta ter a APAE em um município, ela precisa ser filiada a Fenapaes e nós tínhamos APAES em Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Vitória do Jari filiadas e a de Oiapoque que faltava ser filiada, conseguimos filiar a APAE-Oiapoque junto a federação e agora estamos implantando a federação estadual”.

A fundação, com a eleição e posse do presidente, da federação do Amapá, acontecerá Na quinta-feira, 17 de outubro, em Macapá, “o presidente da Fenapaes, José Turozi, e autoridades de mais cinco estados do Brasil, estarão em Macapá para a fundação da federação e a eleição e posse do primeiro presidente da entidade no Amapá”

Para o presidente a implantação da federação é uma mudança importante para as APAES do Amapá, “as APAES passarão a ter representatividade junto a Fenapaes, a partir do dia 17 teremos uma cadeira permanente no Conselho de Administração da federação nacional, estaremos tomando parte nas decisões administrativas nacionalmente, isso é muito importante para as APAES do estado”.

Missão da federação estadual

A federação no Amapá terá como uma Das missões promover e articular as ações de defesa das pessoas com deficiência e representar o movimento apaeano perante os órgãos públicos para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas APAES do estado na perspectiva da inclusão social dos seus usuários, “a federação vai fiscalizar todas as APAES, ajudando no que elas precisam para prestarem um serviço de excelência, na realidade a APAE-Macapá vem fazendo isso já há algum tempo, mas agora quem irá fazer será a federação estadual das Apaes (FEAPAES-AP)”.

Febapaes

A Fenapaes – Federação Nacional das APAES é uma organização social sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública federal e certificada como beneficente de assistência social; de caráter cultural, assistencial e educacional, que congrega como filiadas, atualmente, 2.178 APAES e entidades filiadas, que compõem a Rede APAE, tendo como missão institucional promover e articular ações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e representar o Movimento perante os organismos nacionais e internacionais, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas APAES, na perspectiva da inclusão social de seus usuários.

A Deficiência no Brasil

De acordo com o Censo IBGE 2010, o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, o que equivale a 23,9% da população do País. 18,60% foram declaradas pessoas com deficiência visual, 7% com deficiência motora, 5,10% com deficiência auditiva e 1,40% com deficiência mental.

