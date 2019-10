Projeto “Concertos SESC Partituras” inicia com homenagem a Nonato Leal

Com o investimento de 1 kg de alimento, o evento homenageará o violinista Nonato Leal.

O SESC Amapá dá início a temporada de 2019 do projeto Concertos SESC Partituras que homenageará o violinista Nonato Leal. A apresentação será gratuita e acontecerá no dia 18 de outubro, às 19h, no auditório da Escola SESC. O projeto visa difundir o patrimônio musical brasileiro de tradição escrita e incentivar o desenvolvimento de intérpretes e compositores de todas as regiões do Brasil.



Trazendo ao palco o mestre Nonato Leal e a Orquestra de Violões Nonato Leal, a programação será voltada a homenagem ao violão, que é um instrumento popular muito utilizado pelos músicos. Também nesta noite, o violinista será homenageado pela força e dedicação à música, que mesmo aos 92 anos continua manuseando o violão instrumental, expressando sua musicalidade. O concerto vai unir duas gerações de talentos atuantes no Amapá, pois também contará com a participação do violonista regente Aron Miranda.

Sobre o projeto

O Projeto Concertos SESC Partituras é uma biblioteca digital, sem fins lucrativos, que preserva e difunde o patrimônio musical brasileiro. Anualmente são programadas pelos Departamentos Regionais do SESC apresentações musicais com repertório selecionado exclusivamente do acervo do projeto, que é formado por obras de compositores brasileiros, com participações de músicos nas mais diversas formações entre solistas, grupos de câmara, coral e orquestra.

