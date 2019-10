Bioparque de Macapá é destaque hoje no Fala Amazônia

No Fala: Amazônia de hoje, vamos saber notícias sobre projetos e eventos de bioeconomia e biodiversidade que estão acontecendo no Amapá e no Brasil, ainda, ouviremos sobre o Bioparque de Macapá e o projeto de Indústria Nuclear do Governo.

Para a entrevista teremos Ismael Nobre – coordenador do projeto Amazônia 4.0, e Philip Fearnside – um dos ganhadores do prêmio Nobel da Paz em 2007 e cientista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Tudo isso ao som de música com poesia !

Fala: Amazônia! Sua voz trazendo mudança.

Apresentação Ana Euler

