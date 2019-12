Você sabe como jogar na lotofácil?

Se não, então está no lugar pois existem duas certezas, uma é o fim da vida e a outra é você sairá daqui sabendo como jogar na lotofácil.

Pelo nome já dá para tirar que é simples, veja: Um volante(aqueles cartões dos jogos que vemos na lotérica) da lotofácil terá 2 ou 3 quadrados com 25 números. Cada um deles é um jogo, cada jogo custa R$ 2,50, então se você preencher 2 irá pagar R$ 5,00 e se preencher os 3 irá pagar R$ 7,50.

Ou seja, em um volante você poderá fazer 1, 2 ou 3 jogos, que custará R$ 2,50, R$ 5,00 ou R$ 7,50.

Em um jogo você irá escolher escolher 15 dos 25 números, então você irá pegar uma caneta e irá pintar os números desejados.

Depois disso é só ir pedir para a atendente registrar aquele jogo para você e ela irá te dar o comprovante.

Guarde bem ele pois precisará dele para retirar seu prêmio, se perder e seus números forem sorteados você irá ficar só vontade do dinheiro pois não terá como pegar seu prêmio.

Agora é só aguardar o próximo sorteio para ver se tirou a sorte grande. Os sorteios ocorrem todas a segundas, quartas e sextas às 20h.

Aí você irá conferir os números com os que apostou e ver se acertou de 11 a 15 números.

Viu como jogar na lotofacil é simples?

Como é a premiação da lotofacil

Agora a parte que todo mundo gosta, da premiação:

R$ 5,00 para quem conseguiu acertar 11 números dos 15 sorteados;

R$ 10,00 para quem conseguiu acertar 12 números dos 15 sorteados

R$ 25,00 para quem conseguiu acertar 13 números dos 15 sorteados

Com 14 e 15 acertos que as coisas ficam interessante. O prêmio que é sorteado é 43,35% do total arrecadado, depois de separar a parte fixa de quem acertou de 11 a 13 números o “resto” vai para as outras categorias:

20% para quem acertou 14 dos 15 números, fica na média dos R$ 1500 à R$ 3000 mas pode ser mais ou menos;

65% para quem acertou todos os 15 números fica na média dos R$600.000 à R$ 1.900.000 mas pode ser mais ou menos também;

15 % para o sorteio especial do mês de setembro que acontece todos os anos.

Resumindo como jogar na lotofacil

Em resumo, se a Caixa arrecadar R$ 10 milhões, por exemplo, somente R$ 4,33 milhões iria diretamente por sorteios(43,35%). digamos que R$ 2,33 milhões fossem para todos que acertaram 11 a 13 números, os R$2 milhões restantes iriam ser divididos para o sorteio de setembro e quem acertou 14 e 15 números.

Iria tirar R$ 300.000(15%) para o sorteio especial, dividiria R$ 400.000(20%) para quem acertou 14 pontos e R$ 1.300.000(65%) seria dividido entre quem acertou os 15 pontos, varia entre 1 a 4 ganhadores normalmente.

Conseguiu entender como funciona?

Lembrando que esse números que falei são hipotéticos, os valores reais são outros e varia muito.

