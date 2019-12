No Bailique, famílias em vulnerabilidade social recebem kit bebê e cestas básicas

Na manhã deste domingo, 15, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho (Semast) entregou 50 kits bebês e 50 cestas básicas para beneficiárias do Bolsa Família no distrito do Bailique. O kit é doado para mães que estão em vulnerabilidade social e que estão no oitavo mês de gravidez, podendo ser entregue até um mês do nascimento da criança.

Fotos: Max Renê

Ele contém mais de 20 itens, como fralda de tecido, meias, roupinhas para recém-nascido, fita adesiva para fralda de pano, fralda descartável, sapatinhos, banheira, toalhas, cotonete, algodão, lenços umedecidos, shampoo e outros. No oitavo mês de gestação, a dona de casa Antônia Freitas recebeu o kit. “Ele ajudará bastante, estava sem nada para meu bebê. Agora fiquei tranquila”, ressaltou.

O agricultor Paulo Sérgio da Silva foi com toda a família receber a cesta básica. “Estamos muito felizes, é muito bom receber essa ajuda e veio em um momento que estávamos precisando muito”, enfatizou. Assim como o kit bebê, o auxílio alimentação é uma atividade mensal dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), atendendo famílias acompanhadas pela equipe de assistentes sociais e que estão em vulnerabilidade social, que consiste na entrega de cesta básica para famílias em vulnerabilidade social e cadastradas no CadÚnico.

Aline Brito

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...