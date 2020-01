Mudança de comportamento é essencial para se perder peso

Além dos exercícios e das dietas, é preciso adequar a rotina e as atividades físicas ao objetivo

SABRINA MUNDIM

O fator determinante para a perda de peso é, sem dúvida, a balança calórica negativa – em outras palavras, na hora de emagrecer, precisamos ingerir menos calorias do que gastamos. No entanto, vale lembrar que esta simples equação pode ser mais complexa do que parece.

A maior parte das pessoas que precisa emagrecer (seja por questão de saúde ou por estética) não consegue sustentar o balanço energético negativo por muito tempo. Por isso, além de se reduzir a quantidade de carboidratos, aumentar as proteínas e utilizar treinos de alta intensidade, é necessária alguma intervenção profissional.

Não existe uma única dieta ou treino que sirva igualmente para todas as pessoas. É preciso encontrar o que se adéqua melhor às suas preferências e possibilidades. Por isso, cada vez mais, diversos profissionais têm se dedicado a entender sobre mudanças no estilo de vida e no comportamento necessários para emagrecer.

