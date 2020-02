Indisposição leva papa a cancelar encontro com clero de Roma

Mal-estar foi leve e demais compromissos foram cumpridos, diz Vaticano

O papa Francisco celebrou a missa na manhã da última quarta-feira (27) na Capela da Casa Santa Marta e continua com as audiências programadas, mas cancelou o encontro que teria com o clero da Diocese de Roma na Basílica de São João de Latrão, na capital italiana.

Segundo o Vaticano, a agenda foi modificada por causa de uma “leve indisposição” sofrida pelo pontífice, de 83 anos, o que o levou a não sair do Vaticano para o encontro com o clero romano na Basílica de São João de Latrão, onde se celebraria a Liturgia Penitencial.

Veja também:

Segredos do lado oculto da Lua são revelados por missão da China

PEC propõe que União passe a investir mais em educação básica até 2026

A nota foi divulgada pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, ao responder a perguntas dos jornalistas que queriam mais informações. Matteo Bruni disse que Francisco “preferiu ficar em casa, na Santa Marta”, e que os outros compromissos seriam cumpridos regularmente.

De manhã, após presidir a celebração da missa, o papa Francisco recebeu em audiência representantes do Movimento Católico Global pelo Clima, uma rede internacional de organizações católicas que, por meio de campanhas inovadoras, colaboram com a Igreja para colocar em ação a Encíclica Laudato Si’.

Na encíclica, o papa Francisco critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas.

EBC

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...