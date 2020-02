Projeto Anjos da Guarda oferta mais de 250 vagas para adolescentes

Os quatro núcleos do projeto Anjos da Guarda abrem 250 vagas para inscrições de novos alunos em 2020. Elas são para adolescentes com idade de 11 a 15 anos. As inscrições ocorrem em locais diferentes, de 27 a 4 de março, das 9h às 11h30 e das 15h às 17h30.

O polo do projeto no Residencial Jardim Açucena terá inscrições nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro. Já os núcleos do projeto no Complexo Macapá Criança, Residencial São José e distrito de Fazendinha terão inscrições nos dias 2, 3 e 4 de março.

Para fazer a inscrição, pais dos futuros alunos precisam apresentar dados pessoais do aluno e responsável, comprovante de residência, declaração escolar e Número de Inscrição Social (NIS). Já os alunos veteranos necessitam de Boletim Escolar com aprovação no ano de 2019.

O projeto é coordenado por inspetores da Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM) e tem como objetivo executar ações socioeducativas junto à comunidade. A proposta é contribuir para a formação ética, moral e cidadã dos alunos, além de resgatar os valores sociais.

O Anjos da Guarda possui quatro polos: Residencial Jardim Açucena, Complexo Macapá Criança, Residencial São José e distrito de Fazendinha. As atividades ocorrem no contraturno escolar dos participantes.

