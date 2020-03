18 corpos já foram encontrados após naufrágio da embarcação Anna Karoline III

Até as 18h de ontem segunda-feira (2), 46 sobreviventes foram resgatados; 18 corpos foram encontrados

Segundo o Boletim divulgado pela Defesa Civil 46 sobreviventes foram resgatados e 18 corpos foram encontrados. Desse número, 8 já foram transladados para a sede da Polícia Técnico-Científica (Politec), em Macapá (AP), onde 3 foram identificados. O translado continua hoje terça-feira, 3.

O cruzamento de informações obtidas pela Secretaria de Inclusão e Mobilização Social (SIMS) do Amapá, Marinha e Município de Almeirim (PA) apontam que, pelo menos, 12 estão desaparecidas. Uma lista de nomes será divulgada também na terça.

Os órgãos estaduais montaram um plano de ação e emergência, reunindo apoio estrutural, com embarcações e aeronaves, alem de equipes do Corpo de Bombeiros e da Policia Militar. O Governo do Para também esta dando apoio na ação, bem como a Marinha e a Prefeitura de Macapá.

Segundo o Governo do Estado, foram montadas duas centrais de Acolhimento e Apoio: uma em Santana, no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), e outra em Macapá, na sede da Politec, onde os corpos chegam e devem passar identificação e liberação para funeral. Ambos reúnem assistentes sociais, psicólogos e enfermeiros.

Familiares devem ir nestes locais para passar informações que ajudem na identificação dos corpos resgatados.

Reconhecimento e translado

Os governos do Amapá e Pará definiram que todos os corpos encontrados passarão pelo processo de identificação na sede da Politec, em Macapá, por ter a estrutura mais próxima do local do naufrágio. Os corpos que forem liberados serão transladados ao local de destino.

Da Redação, com informações do Governo do Amapá

