Covid-19: sobe para 8 os casos suspeitos em Macapá

Aumentou para oito o número de casos suspeitos de Coronavírus monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica. Os dois novos são de uma mulher, de 27 anos, e de um homem, de 39 anos, com histórico de viagem ao exterior e que começaram a apresentar sintomas como coriza, febre e desconforto respiratório no retorno a Macapá.

Em ambos os casos, os pacientes foram atendidos na UBS Lélio Silva e avaliados por profissional médico, onde realizaram a coleta de exame de escarro na própria unidade. Após a realização da coleta, a Secretaria de Saúde encaminhou a amostra ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), para que eles façam o envio de material para ser analisado pelo Instituto Evandro Chagas, em Belém/PA, (referência na Região Norte).

Após exame, os pacientes foram liberados para isolamento domiciliar por apresentarem sintomas leves da doença, recebendo kits de máscaras, recomendações sobre cuidados básicos e acompanhamento por meio de contato telefônico pela equipe da vigilância municipal.

A Vigilância Epidemiológica do município tem total autonomia de avaliação e notificação dos casos atendidos nas UBS’s da capital, mas têm enfrentado dificuldades em acessar a plataforma do Ministério da saúde devido a congestionamento do sistema. A notificação só é realizada após a investigação epidemiológica, feita por enfermeiros e médicos, que avaliam se os casos se enquadram nos critérios clínicos.

O Município recomenda que as pessoas evitem lugares com aglomerações, não viajem e mantenham hábitos de higiene, como lavar constantemente as mãos. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas com sintomas de febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, associados a aspectos epidemiológicos como histórico de viagem em área com circulação do vírus ou contato próximo com algum caso suspeito ou confirmado laboratorialmente para Covid-19 procurem o serviço de saúde mais próximo.

Como parte do Plano de Enfrentamento ao Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou aos profissionais das UBS’s o fluxo de atendimento a casos suspeitos de Coronavírus. O protocolo trata das providências a serem tomadas quando pacientes suspeitos da síndrome respiratória buscarem atendimento em uma unidade do Município.

Jamile Moreira

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...