Coronavírus derruba ações na Bolsa de Tóquio

Índice Nikkei fecha com queda de 4,5%, após 3 dias de alta

As ações em Tóquio tiveram forte queda nessa quinta-feira (26), após o pedido da governadora Yuriko Koike para que moradores fiquem em casa ter aumentado as preocupações dos investidores com o impacto da pandemia sobre a economia.

O índice Nikkei de 225 ações selecionadas encerrou o dia com 18.664 pontos, uma queda de 4,5%.O índice perdeu quase 900 pontos.

O Nikkei vinha apresentando alta nesta semana antes da queda, chegando a ganhar quase 3 mil pontos, ou 18%.

Investidores tinham recebido bem o programa de compras de ativos do Banco do Japão e o plano para um pacote de estímulo de 2 trilhões de dólares nos EUA.

No mercado de câmbio de Tóquio, o dólar teve hoje baixa em relação ao iene. A moeda americana foi negociada entre 110,47 e 110,49 ienes, num recuo de 0,99 iene em relação à cotação do dia anterior.

