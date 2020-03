FUP solicita ao TST que Petrobrás destine multas da greve para ações da Fiocruz de combate à Covid-19

Entidade protocolou petição para que as multas cobradas de seus sindicatos filiados, que somam R$ 1,863 milhão, sejam revertidas para ações de combate à pandemia, com o repasse do valor à Fiocruz.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2020 – A FUP e seus sindicatos encaminharam nessa segunda-feira (30/3), ao ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra, pedido para que a Petrobrás repasse à Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) os valores das multas impostas às entidades no dissídio coletivo referente à greve dos petroleiros, realizada em fevereiro. A empresa foi autorizada a reter o repasse das mensalidades sindicais no total de R$ 2.475.812,25. Na petição feita nos autos do processo, a FUP solicita a Ives Gandra, ministro relator do dissídio, que as multas cobradas de seus sindicatos filiados (R$ 1.863.270,04) sejam revertidas para ações de combate à pandemia da Covid-19, através do repasse para a Fiocruz dos valores retidos pela Petrobrás. "Considerada a destacada atuação da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, braço brasileiro da iniciativa Solidariedade lançada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o enfrentamento internacional conjunto da pandemia, a qual tem por finalidade a investigação científica de quatro diversos tratamentos para a Covid-19, investigação implementada em 18 hospitais de 12 estados brasileiros, com o apoio do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e coordenação do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz", destaca a FUP no pedido feito ao ministro do TST. Leia a íntegra da petição feita pela FUP ao TST aqui.