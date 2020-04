Setrap suspende transporte intermunicipal de passageiros à Laranjal do Jari

Medida atende solicitação da prefeitura do município, como meio de combater o novo coronavírus.

Joyce Batista

A Secretaria de Estado de Transporte do Amapá (Setrap) suspendeu as viagens intermunicipais de passageiros para o município de Laranjal do Jari até o dia 24 de abril. A medida foi adotada após solicitação da prefeitura local, como forma de combater e prevenir o contágio pelo novo coronavírus.

A Setrap ressalta ainda que, no referido município, os deslocamentos de serviços essenciais de saúde e de transporte de carga estão funcionando sem nenhuma alteração.

