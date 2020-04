Fim da privacidade? Apple e Google se unem para criar sistema de rastreamento da COVID-19

As empresas Apple e Google anunciaram na sexta-feira (10) uma colaboração rara para ajudar a combater novo coronavírus.

Os gigantes tecnológicos informaram que irão utilizar Bluetooth para criar “tecnologia de rastreio de contatos”, uma ferramenta que alertará usuários no caso de eles entrarem em contato próximo com alguém que tenha testado positivo para COVID-19, de acordo com uma declaração conjunta das empresas.

“Uma série de principais autoridades de saúde pública, universidades e ONGs em todo o mundo têm estado a fazer um trabalho importante para desenvolver tecnologia de rastreio de contatos opt-in [opt-in é a autorização necessária, dada por um indivíduo, para receber comunicações por e-mail de uma determinada empresa]”, lê-se no comunicado.

“Para ajudar à causa, Apple e Google irão lançar uma solução abrangente que inclui interfaces de programação de aplicações (as APIs) e tecnologia a nível de sistemas operacionais para facilitar o rastreio de contatos.”

Veja também:

Coronavírus: pesquisadores mostram profissões com risco de contágio

Inca incentiva a deixar de fumar para evitar efeito grave da covid-19

Ambas as empresas disseram que vão lançar aplicativos no próximo mês de maio em suas respetivas lojas de apps que farão parte de “uma plataforma de rastreamento de contatos mais ampla baseada em Bluetooth” na tentativa de abrandar a propagação da COVID-19, escreve abcNews.

O aplicativo funcionará compartilhando informações de identificação entre os celulares próximos através de uma conexão Bluetooth notificando os usuários quando eles entram em contato com uma pessoa infectada, ou com uma que mais tarde será identificada como infectada.

Veja também no Sputnik

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...