Prêmio da Mega-Sena de hoje deve chegar a R$ 50 milhões

Semana ainda terá mais dois sorteios, um na quinta e outro no sábado

O prêmio desta terça-feira (5) do primeiro prêmio da Mega-Sena, da Mega-Semana das Mães, deve chegar a R$ 50 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A semana prevê ainda dois sorteios especiais, o concurso 2259, na quinta-feira (7), e o concurso 2260, no sábado (9).

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Sorteios suspensos

Por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus (covid-19), a Caixa suspendeu os sorteios da Loteria Federal por três meses a partir da extração 5478-0. O novo calendário de sorteios será divulgado em julho.

Com a suspensão dos campeonatos internacionais, nacionais e estaduais de futebol masculino e feminino, foram suspensos também os sorteios da Loteca. Segundo a Caixa, o novo calendário de sorteios será divulgado oportunamente após a normalização dos campeonatos.

