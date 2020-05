Sites de apostas investem cada vez mais em ligas por todo o mundo

As casas de apostas estão investindo cada vez mais pesado no papel de patrocinadores de ligas de futebol por todo o planeta, não apenas nas competições como nos clubes. Trata-se de um mercado promissor e que movimenta valores milionários, beneficiando agremiações esportivas que muitas vezes nem estão classificadas entre os gigantes de seus respectivos campeonatos. Entre tantos e diferentes exemplos está o Stoke City, que é patrocinado pela Bet365.

Um exemplo marcante é a Premier League, na qual um torcedor dificilmente deixará de ver estampada na camisa de ao menos um dos clubes em campo, a marca de um site de apostas. Até o final do ano passado nada menos que nove dos 20 clubes do campeonato inglês da divisão principal já tinham o patrocínio de algum bookmaker, demonstrando a força do segmento nas competições futebolísticas.

Lembrando sempre que a milionária Premier League é uma das mais importantes do planeta, o certame já é quase 50% patrocinado por sites de apostas. Este mercado já movimenta algo em torno de R$ 10 bilhões, segundo as últimas estimativas, no “soccer” na terra da Rainha.

Na Espanha, oito clubes de La Liga têm patrocínio master de sites de apostas. Alguns bookmakers chegam a patrocinar até três clubes e há contratos que ultrapassam a cifra de 8 milhões de Euros por clube em apenas uma temporada. Mesmo clubes gigantescos e estabilizados financeiramente como os poderosos Barcelona e Real Madrid já pegaram carona nesta tendência de patrocínio por casas de apostas.

Há alguns anos a Liga de Futebol Profissional (LPF) da França fechou com um bloco de sete empresas a cessão dos direitos da competição. Fazendo parte deste pool de bookmakers, por exemplo, a conceituada Betfair Brasil, entre outros. O acordo permitiu a regulamentação da atividade no país e apenas seguiu uma tendência internacional de buscar nas casas de apostas parceiros importantes para as competições esportivas.

No Brasil a regulamentação caminhou a passos lentos, mas cada vez mais firmes. Depois de uma previsão legal estabelecida no final de 2018, na atualidade nada mais que a metade dos clubes da Série A já conta com patrocínios de diferentes bookmakers, representando 65% do Brasileirão da Série A. Santos, Red Bull Bragantino (que participará da primeira divisão neste ano de 2020) e até o poderoso Flamengo – que chegou a fechar um contrato de R$ 20 milhões por dois anos para ser patrocinado por uma casa de apostas – já aderiram a este caminho.

De qualquer maneira, trata-se de uma tendência internacional irreversível. Sites de apostas como a gigante e respeitada Sportingbet, uma das mais acessadas do planeta, oferecem segurança e alta tecnologia a seus usuários, com possibilidade de realização de apostas tanto por PCs quanto por aparelhos móveis como smartphones. Passou o tempo do receio com esta modalidade e também já é passado a necessidade de os amantes das apostas esportivas terem de se movimentar para algum local muitas vezes desconfortável. Agora tudo pode ser feito no conforto da própria casa ou no local de preferência da pessoa. Portanto, boas apostas!

