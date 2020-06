Covid-19: Prefeitura de Macapá monta unidade móvel para avaliação médica e distribuição de kits de m edicamentos no Curiaú

Nesta segunda-feira, 1º de junho, a Prefeitura de Macapá passou a ter mais um ponto de distribuição de kits de medicamentos e de avaliação médica para sintomáticos respiratórios. A Carreta Saúde da Mulher foi adaptada para levar esses serviços de forma itinerante, com primeira parada no Curiaú, com horário de funcionamento até as 18h.

Os pacientes com sintomas de síndrome gripal poderão ser avaliados por médico, que, percebendo a necessidade, poderá encaminhar para a realização de teste rápido e prescrição de medicamentos utilizados como sugestão terapêutica para Covid-19.

De acordo com a secretária de Saúde, Gisela Cezimbra, o planejamento é que a cada dois dias a unidade se desloque para outro ponto. “A carreta vem para somar forças às UBS’s Lélio Silva, Álvaro Corrêa e Marabaixo, que já fazem esse atendimento exclusivo. Nosso planejamento é que a cada dois dias ela esteja em uma localidade diferente”, disse.

A unidade conta com equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêutico. “É um privilégio muito grande a carreta estar aqui, assim não precisamos mais ir até uma unidade no Centro. Além de facilitar nosso acesso, faz com que a gente corra menos riscos de contaminação ao ficar transitando em busca de atendimento”, comentou Silvia Letícia, moradora da comunidade.

Nas próximas semanas, a carreta também passará por outras comunidades. É necessária a apresentação de documento de identidade ou cartão do SUS.

Confira o cronograma das atividades da Unidade Móvel de Combate ao Coronavírus nas comunidades da região da Pedreira, BR e AP-70:

Quilombola do Curiaú

Data: 01 e 02/06, das 8h às 17h

Casa Grande

Data: 04 e 05/06, das 8h às 17h

Ressaca da Pedreira

Data: 09 e 10/06, das 8h às 17h

Abacate da Pedreira

Data: 15 e 16/06, das 8h às 17h

Santo Antônio da Pedreira

Data: 18 e 19/06, das 8h às 17h

Secretaria de Comunicação de Macapá

Jamile Moreira

Curtir isso: Curtir Carregando...