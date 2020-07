Hubble registra incrível imagem do verão em Saturno

Mudanças na atmosfera, anéis e duas luas estão bem visíveis nesse clique feito a 1,35 bilhão de quilômetros de distância



Renato Mota



Pesquisadores do Goddard Space Flight Center, da Nasa, aproveitaram as lentes do telescópio espacial Hubble para fazer uma foto incrivelmente nítida de Saturno a 1,35 bilhão de quilômetros de distância. A imagem registra o verão no hemisfério norte do planeta, e ajuda cientistas a descobrir novos detalhes sobre o gigante gasoso.

A atmosfera de Saturno é composta principalmente hidrogênio e hélio, com a cor marrom-amarelada fruto de traços de amônia, metano, vapor de água e hidrocarbonetos. Na imagem do Hubble, é possível ver uma neblina avermelhada sobre o hemisfério norte, que os astrônomos acreditam ser causada pelo aquecimento vindo do aumento da luz solar.



“É incrível que, ao longo de alguns anos, estamos vendo mudanças sazonais em Saturno”, afirma a pesquisadora da Nasa Amy Simon. O calor do verão pode ter alterado a circulação atmosférica no planeta, ou talvez removido aerossóis gelados da atmosfera. Outra teoria é que o aumento da luz solar está alterando a quantidade de névoa fotoquímica produzida. Por outro lado, o polo sul, agora visível, tem uma tonalidade azul, refletindo as mudanças causadas pelo inverno.



