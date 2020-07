Sonda fotografa a superfície do Sol e revela suas “fogueiras”; veja imagens!

Patrícia Gnipper

A ESA (Agência Espacial Europeia) e a NASA lançaram a sonda Solar Orbiter em fevereiro deste ano para estudar o Sol de pertinho. Com dez instrumentos científicos no total, sendo seis deles de sensoriamento remoto (ou telescópios), ela registra imagens sem precedentes da nossa estrela e seus arredores — e o primeiro lote de fotos acaba de ser divulgado.



“As primeiras imagens da Solar Orbiter revelaram explosões solares e miniatura e onipresentes, apelidadas de ‘fogueiras’, perto da superfície”, explica a ESA em comunicado oficial. Para os cientistas por trás da missão, observar esses fenômenos, que até então não foram registrados em tantos detalhes, revela o enorme potencial desta sonda, cujo trabalho de verdade está apenas começando. “Nenhuma outra aeronave conseguiu capturar imagens da superfície solar a uma distância tão próxima”, afirma a agência espacial.



Mas não são só imagens que a Solar Orbiter coleta. Os demais instrumentos a bordo monitoram o ambiente em torno da sonda e, ao comparar essa coleção de dados, os cientistas obtêm informações sobre a formação do vento solar, como o fluxo de partículas carregadas do Sol que influenciam todo o Sistema Solar.

