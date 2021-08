Ministério das Comunicações atualiza informações sobre leilão do 5G

TCU formou maioria a favor de aprovação dos termos do edital



O Ministério das Comunicações atualiza hoje (18) as informações sobre o leilão do 5G no Brasil. Mais cedo, o Tribunal de Contas da União (TCU) indicou que que há maioria de votos favoráveis para a aprovação dos termos do edital.

Acompanhe ao vivo.

EBC

