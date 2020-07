WhatsApp testa mensagens autodestrutivas

Nova versão beta do aplicativo traz registros referentes ao recurso; mudança nas políticas de uso para o Brasil também estão a caminho



Daniel Junqueira



Já faz algum tempo que o WhatsApp vem trabalhando em um recurso de mensagens que desaparecem depois de um tempo. E agora mais registros da funcionalidade surgiram nos códigos da versão beta do aplicativo, com pistas de como ele vai funcionar.

A novidade foi encontrada pelo site WABetaInfo, que costuma adiantar recursos que estão sendo desenvolvidos pelo WhatsApp.

Os primeiros indícios das mensagens autodestrutivas do WhatsApp surgiram no ano passado. Na época, capturas de tela mostraram a opção de definir um tempo para uma mensagem expirar: poderia ser 5 segundos, ou uma hora.

Veja também:

MEC define critérios para suspensão temporária de pagamentos do Fies

Momento Espírita: A honra também se ensina

Amapá tem 36.272 casos confirmados, 2.621em análise laboratorial, 24.692 pessoas recuperadas e 561 óbitos

Os novos registros, porém, contam com algumas diferenças. Em vez de selecionar o tempo que levará até a mensagem ser apagada, o WhatsApp pede para o usuário ativar ou não a opção da mensagem desaparecer após 7 dias. Não está claro ainda se será possível definir outro período de tempo, como sugeriam os registros do ano passado, ou se o recurso só apagará mensagens após uma semana.

A novidade foi incluída na versão 2.20.197.4 do WhatsApp beta para Android, mas ainda não está ativada mesmo para quem faz parte do programa de testes. Não está claro ainda quando – e nem se – o WhatsApp vai liberar o recurso para todos.

Veja mais no Olhar Digital

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...