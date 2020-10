Quero emagrecer. É melhor comer pão ou tapioca?

Nutricionista tira a dúvida e esclarece qual alimento traz mais benefícios ao organismo

Uma dúvida é bastante recorrente entre quem cuida da alimentação ou pretende começar a fazer uma dieta: é melhor comer pão ou tapioca?

Para responder a questão, convidei o nutricionista Sidney Veloso, especialista em alimentação. Veja o veredito!

Glúten engorda?

Depois que passaram a afirmar que o glúten engorda e deixa as pessoas mais inchadas, entre outros exemplos de possíveis efeitos negativos desse composto de proteínas no organismo, a tapioca entrou em cena como uma opção para substituir o pão, já que não tem o composto.

Vamos colocar os pingos nos “is”! Tirar o glúten da dieta não fará você emagrecer. Ele só deve ser retirado da alimentação de pessoas com doenças celíacas ou com intolerância à substância.

Tapioca tem menos fibras

O que é fundamental em uma dieta é o consumo de fibras. Elas proporcionam saciedade, melhoram o funcionamento intestinal e diminuem o acúmulo de gordura no tecido adiposo e no fígado. Tudo depende da qualidade nutricional do alimento.

Do ponto de vista médico, a goma de tapioca tem mais carboidratos, menos fibras, menos proteínas e um maior índice e carga glicêmica que o pão branco.

