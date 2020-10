Pilates: uma modalidade completa que pode ser praticada em casa

O método de condicionamento físico trabalha concentração, respiração e equilíbrio

A pandemia vem sendo desafiadora em diversos aspectos na vida de muitas pessoas. A privação de fazer exercícios físicos em estúdios e academias impediu algumas pessoas de se exercitarem e, ao mesmo tempo, estimulou outras a buscarem saúde física e mental com atividades realizadas em casa. O Pilates é um método de condicionamento físico completo, que pode ser realizado em qualquer lugar.

Dentre todos os benefícios da prática de Pilates, o auxílio no controle da ansiedade é um deles. “A verdade é que a prática de qualquer exercício com constância e acompanhamento profissional ajuda a controlar estresse e ansiedade. O Pilates é poderoso por ser um método que alia fortalecimento da musculatura estrutural e estabilizadora do corpo, postura, equilíbrio e flexibilidade.”, explica Adriana Batista de Oliveira, diretora técnica do The Pilates Studio Brasil, localizado na Unidade Kansas da Cia Athletica.

Além de organizar a postura, melhorar o equilíbrio e ser um potente aliado no tratamento e prevenção de lesões, o Pilates é excelente para melhorar a performance esportiva de atletas que buscam uma atividade complementar.

Através da melhora do equilíbrio físico, Pilates auxilia no controle emocional, pois trabalha no autoconhecimento e autoestima “Através da melhora do Equilíbrio físico também há uma melhora da segurança dos movimentos. Os exercícios têm uma sequência organizada de forma a levar a concentração, utilizando a respiração coordenada ao movimento. Isso faz com que a mente esteja voltada a cada exercício para que sejam executados com controle”, acrescenta Adriana.

Veja também:

Prefeitura de Macapá renova decreto e mantém suspensão de aulas por mais 30 dias

Fies 2020.2: inscrições para vagas remanescentes iniciam no dia 6 de outubro

Operação Sabotagem identifica laranjas de facções criminosas

Como adaptar os exercícios em casa?

Existem vários exercícios que podem ser adaptados para a prática em casa. Mesmo aos alunos que já estão praticando presencialmente, é importante fazer alguns exercícios em casa, de acordo com as necessidades corporais e objetivos individuais.

“É possível fazer os exercícios em casa com um colchonete ou tapetinho, almofada, cadeira e até mesmo na cama. Procuramos escolher exercícios de baixa complexidade e que, ao mesmo tempo, são importantes para manter o corpo ativo”, explica.

Via iBahia

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...