Estudo mostra novas funções da vitamina C para a saúde

Pesquisadores do Centro de Pesquisa de Processos Redox em Biomedicina (Redoxoma), instituto sediado na Universidade de São Paulo (USP), descobriram que a vitamina C, também chamada de ascorbato, possui funções ainda mais avançadas do que as que já são conhecidas.

Para ser realizada a pesquisa foram feitos experimentos in vitro para analisar as oxidações que ocorrem em proteínas que contém tióis.

A partir disso, descobriu-se que alguns desses tióis oxidam facilmente quando entram em contato com moléculas como a da água oxigenada e dão origem ao ácido sulfênico.

É nesse processo que a vitamina C atua e notou-se que ela consegue reverter esse processo de oxidação e que isso ocorre com uma maior frequência em células onde há uma elevada concentração desse nutriente, como nas plantas.

Por isso, acredita-se que há uma grande vantagem em utilizar o ascorbato na agricultura, visando um melhor desempenho dos cultivos.

Uma outra descoberta relacionada a essa vitamina mostra que ela pode ser capaz de reduzir a virulência de fungos e bactérias, o que é muito positivo para a saúde dos seres humanos.

Essa conclusão se deu a partir de testes que mostraram que ao retirar o gene que codifica a enzima 1-Cys peroxirredoxina de bactérias do tipo Pseudomonas aeruginosa elas deixam de ser virulentas para camundongos.

O único redutor dessa enzima é o ascorbato, que também atua na redução da virulência de fungos do gênero Aspergillus, que possuem três 1-Cys peroxirredoxinas.

Por mais que esses estudos sejam preliminares, sabe-se que a vitamina C tem uma grande importância para o organismo. Ela melhora a imunidade, promove a síntese de colágeno, protege as células dos efeitos dos radicais livres, ajuda a absorver e armazenar ferro e garante uma série de outros benefícios.

Devido a isso, se faz necessário mantê-la em bons níveis no corpo e a melhor maneira de obtê-la é através do consumo de alimentos com vitamina C, como frutas cítricas, morango, abacaxi e brócolis.

Existem também suplementos de vitamina C que podem ser consumidos caso o organismo esteja com deficiência desse nutriente. Porém, é necessário realizar um uso consciente dessa alternativa, já que a ingestão de suplementos em excesso pode causar efeitos colaterais graves.

