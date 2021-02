Confira dicas e soluções para manter o bem-estar no teletrabalho

A tecnologia é aliada para manter a produtividade e a gestão de equipes a distância. Cuidados de saúde e bem-estar em casa também não devem ser negligenciados

Os desafios do RH

O especialista em gestão pela Universidade de São Paulo (USP) Marcos Machuca afirma que o teletrabalho e o modelo híbrido representam desafios para a empresa na hora de gerir os colaboradores. Para ele, uma das maiores preocupações é com o cumprimento da jornada de trabalho. “Ainda existe uma cultura forte no país de não aceitar o home office por achar que esse pode prejudicar as entregas. Esse é um desafio que toda empresa deve enfrentar e muitas foram obrigadas a fazer isso durante a pandemia”, afirma. “De uma hora para a outra, o RH teve que mandar todos para casa e não sabia como agir”, rememora.

Tecnologia é aliada

A solução, segundo o gestor, é usar a tecnologia para transformar os processos habituais da área de recursos humanos. “Não somente neste período pandêmico, mas principalmente depois dele, a tecnologia é fundamental para acompanhar novos modelos de trabalho que surgem e são tendência”, diz.

“Ela ajudará, por exemplo, na manutenção de uma jornada híbrida, em que funcionários não estarão apenas no escritório ou apenas em casa”, exemplifica. Marcos é CEO da FolhaCerta, startup que oferece soluções para o setor de recursos humanos, e disponibilizou ao mercado uma plataforma de gerenciamento de pessoas on-line. “Quem usa nossa plataforma pode ter todos os processos do RH na palma da mão, pelo celular ou no computador, sem necessidade de estar logado na rede da empresa”, comenta. “O ponto, que é a forma de computar horas, pode ser atestado pela plataforma por meio de assinatura eletrônica e, em alguns casos, por geolocalização”, detalha.

No sistema disponibilizado, chefes podem ver escalas de trabalho, receber atestados, mudar folgas e gerenciar mudanças contratuais. Todas as informações inseridas na plataforma são atualizadas de imediato. Para Marcos, essa é uma maneira eficaz de otimizar tarefas em uma só tela e garantir segurança para a empresa que adotou o home office. “Acreditamos totalmente que, quando todos estão conectados com transparência, os modelos de trabalho funcionarão com segurança”, conclui.

Alternativas e plataformas

Para garantir a eficácia de atividades, gestores têm se ancorado em plataformas de gestão que facilitam

as relações a distância. Conheça algumas iniciativas:

