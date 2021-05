Diretor Gavin Andrews é o convidado desta semana no Lives de Quinta 

Lives de Quinta é um projeto do Festival Imagem-Movimento com o objetivo de conhecer melhor o trabalho de realizadores audiovisuais do Amapá

Nesta quinta-feira (13), o projeto Lives de Quinta, traz um convidado internacional, o produtor e diretor audiovisual, Gavin Andrews. Além de falar de audiovisual independente, a conversa vai incluir a trajetória de produções do diretor, tanto no Amapá, quanto no Canadá.

Sobre o convidado:

Gavin Andrews é canadense nascido em Singapura, morou no Amapá entre 2000 e 2014. Fundou a Castanha Filmes, primeira produtora amapaense focada na produção independente de documentários. Mais conhecido como diretor do “Alô, alô Amazônia”, realizou várias produções destinadas para TVs.





Serviço:



Lives de Quinta – Com Gavin Andrews | 13/05/2021 – 20h



Para inscrever-se no YouTube do FIM clique no link



https://www.youtube.com/channel/UCdfrf7sWzOtRtKcGUt3KvcQ



