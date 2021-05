Senado aprova projeto com mudanças para educação bilíngue

Projeto visa garantir igualdade e melhores condições de acesso da comunidade surda ao ensino

O Senado aprovou ontem, 25, projeto que que inclui novos itens para qualificação da educação bilíngue como modalidade de ensino independente. O objetivo é atender demandas da comunidade surda brasileira e da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis).

O texto segue agora para avaliação e votação da Câmara dos Deputados e, caso seja aprovado, instituirá a educação bilíngue nas escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos. O público será de educandos surdos, surdocegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com deficiências associadas.

O senador Styvenson Valentim (Podemos – RN), autor do projeto, afirma que essa é uma forma de “fazer verdadeira inclusão, garantindo a igualdade de condições de acesso e a permanência nas escolas”. Para ele, “uma escola bilíngue apresenta significativo potencial para contribuir efetivamente para a inclusão de fato dessas pessoas nas escolas brasileiras, pois leva em conta especificidades linguísticas, culturais e identitárias”.

O texto do projeto inclui, ainda, o “respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdocegas e com deficiência auditiva”, e acrescenta o capítulo “Da Educação Bilíngue de Surdos”.

Conforme o projeto, a oferta de educação bilíngue de surdos terá início desde o nascimento e deverá se estender ao longo da vida. Para atender às especificidades linguísticas dos surdos, deverá haver, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue. O projeto prevê, ainda, que os estudantes surdos tenham acesso a materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

