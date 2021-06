Covid: Estados Unidos anunciam doação de 80 milhões de doses de vacina

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira um plano para distribuir para outros países 80 milhões de doses de vacina contra covid-19, até o fim deste mês. A primeira remessa terá 25 milhões, sendo 19 milhões de doses para o consórcio internacional Covax Facility, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, e 6 milhões para distribuir diretamente a outros países. Entre eles, o Brasil.

Nas Américas, as doses também chegarão a outros 13 países, como Argentina, Bolívia, Colômbia, Haiti, Panamá e República Dominicana. Juntos, os 14 países têm mais de 430 milhões de habitantes e a doação será suficiente para vacinar cerca de 3 milhões deles. A Casa Branca ainda não detalhou como, nem quando será a distribuição das doses.

Até agora, só Canadá e México tinham recebido doações de vacinas dos Estados Unidos. As próximas entregas devem contemplar, nações asiáticas, com 7 milhões de doses, e, depois, países da África, com 5 milhões. Outros 6 milhões de doses devem chegar aos agentes da ONU em países como Coréia do Sul, Ucrânia, Egito, Índia e Iraque.

Entre as vacinas doadas estão algumas que ainda não têm uso aprovado nos Estados Unidos, mas podem ser usadas nos países que vão receber, como as da AstraZeneca, da Sanofi e da Novavax.

O secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou que o país não vai impor nenhuma troca de favores aos governos que receberem as doses.

Queremos salvar vidas e combater as variantes que colocam todos nós em risco. O presidente Biden não vai usar as vacinas para exigir favores de nenhum país. Sabemos que isso não seria suficiente para acabar com a pandemia. É por isso que estamos trabalhando com aliados e parceiros para ampliar a produção de vacina e matéria-prima.

E, também nessa quinta, o Brasil recebeu 527 mil doses de vacina da Pfizer. É o terceiro lote entregue esta semana. Juntos, eles somam 2 milhões e 300 mil doses do imunizante. Até agora, o Ministério da Saúde recebeu quase 6 milhões de doses da Pfizer. A expectativa é que, até o fim do ano, o país receba o total de 200 milhões de doses dessa vacina.

De acordo com o Ministério da Saúde, até agora quase 103 milhões de doses de vacinas chegaram aos estados e mais de 68 milhões e 900 mil pessoas foram vacinadas. Desse total, 22, 421 milhões tomaram as duas doses, o que representa 10,6% da população brasileira.

Edição: Sheily Noleto/ Beatriz Arcoverde

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...