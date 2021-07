Levantamento aponta que estudantes vacinados se sentem preparados para começar faculdade

“Observatório da Educação Superior” ouviu mais de mil pessoas com idade entre 17 e 50 anos

A pesquisa “Observatório da Educação Superior: análise dos desafios para 2021 – 3ª edição”, divulgada nesta terça-feira (29), aponta que no próximo semestre já deve haver crescimento na retomada das matrículas no ensino superior diante da confiança dos estudantes com a vacinação em massa. Segundo o levantamento, 39% dos entrevistados que tomaram pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 desejam começar uma graduação ainda neste ano.

O ensino superior privado foi um dos mais afetados pela pandemia, pois a suspensão das aulas presenciais foi uma medida adotada para conter a proliferação do vírus. O setor concentrou 75,8% das matrículas no Brasil, em 2019, de acordo com o último Censo da Educação Superior, sendo 35% na modalidade a distância (EAD) e 65%, na presencial. Diante do avanço da imunização, a perspectiva é de melhora na confiança dos estudantes em retomarem os estudos.

Em junho do ano passado, 43% dos jovens que poderiam estar cursando o ensino superior decidiriam começar os estudos apenas quando a situação se normalizasse. Um ano depois o percentual de insegurança caiu para 26%.

Conforme o levantamento, 41% dos entrevistados pensam em ingressar no ensino superior no início de 2022. Entre aqueles que ainda não foram vacinados, 16% responderam que têm intenção de começar seus cursos no meio do ano e 43% vão aguardar o próximo ano letivo.

“A gente percebe que começou a melhorar a procura, especialmente pelo ensino presencial, que foi a modalidade mais afetada durante a pandemia. Mas, está claro que a retomada forte ficará para 2022”, diz o diretor presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), Celso Niskier.

Ainda conforme o levantamento, a maior parte do interesse dos estudantes está concentrada nos cursos da área da Saúde, representando 30% dos entrevistados. Em seguida, estão as ofertas de negócios (20%), Direito (12%), Educação (11%), Engenharias (8%), Arte e Design (7%), Tecnologia da Informação (5%) e outros (8%).

Sobre a pesquisa

Realizada pela empresa de pesquisas educacionais Educa Insights, em parceria com a Abmes, a pesquisa “Observatório da Educação Superior: análise dos desafios para 2021 – 3ª edição” foi feita entre 19 e 22 de junho, pela internet. Ao todo, participaram 1.212 homens e mulheres, de 17 a 50 anos, que desejam ingressar em cursos de graduação presenciais e EAD ao longo dos próximos 18 meses, em todo o Brasil.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

