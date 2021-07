Curtas-metragens documentais revelam a vida das mulheres em manguezais do Pará

O primeiro vídeo de uma série de quatro será lançado na próxima segunda-feira (26/07), quando se celebra o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. Programação é parte de campanha que inclui também lives e lançamento de um livro de recei

A extrativista Paula Cristiane Maciel, da Resex Soure, na Ilha do Marajó. (Foto: Matheus Almeida/Divulgação)

Para comemorar o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, celebrado em 26 de julho, as organizações Rare, Purpose e Associações dos Usuários das Reservas Extrativistas Marinhas e Costeiras (AUREMs) lançam, na mesma data, o primeiro vídeo documentário de curta duração de uma série de quatro para dar início à campanha “Mães do Mangue”, que busca contar as histórias de vidas de mulheres marisqueiras e sua relação com o ecossistema. A série, que poderá ser acessada no site da campanha, traz depoimentos de trabalhadoras das cidades de Bragança, Curuçá e Soure. Os demais vídeos serão lançados nos dias 7, 14 e 21 de agosto.

A campanha terá também programações como lives e o lançamento do livro de receitas “Cozinha da Maré”, com pratos originais das mulheres de 12 Reservas Extrativistas Marinhas localizadas na costa paraenses, para mostrar o protagonismo das mulheres e de suas famílias na proteção e conservação desses territórios no Pará, que possui a maior área contínua deste ecossistema de todo o planeta – onde trabalham e vivem 224 mil pescadores, o que representa 25% dos pescadores do país. Destes, 95 mil são mulheres, o que torna o estado com o maior número de trabalhadoras na pesca, de acordo com dados do Registro Geral da Pesca (RGP – 2012), do então Ministério da Pesca e Aquicultura.

Sandra Regina Pereira Gonçalves, 51 anos, primeira secretária da Associação dos Usuários da Resex Mãe Grande do Curuçá (Auremag), no município de Curuçá. (Foto: Matheus Almeida/Divulgação)

“O mangue representa tudo para mim, faz parte da minha vida, é de lá que a gente tira nosso sustento, nosso alimento saudável. Somos guardiãs desse maretório, temos que conservar ele pra que ele seja um berçário cada vez mais produtivo para a comunidade e para as futuras gerações”, defende Sandra Regina Pereira Gonçalves, 51 anos, primeira secretária da Associação dos Usuários da Resex Mãe Grande do Curuçá (Auremag), no município de Curuçá.

A gerente do Programa Pesca para Sempre da Rare, Bruna Martins, explica que na cadeia de valor da pesca, a participação das mulheres significa subsistência para toda a família, especialmente em tempos de crise. “As mulheres nativas dos manguezais amazônicos são um elo de sustento e conexão nos núcleos familiares e nas suas comunidades. Sua participação é estruturante na manutenção das atividades de subsistência, produtivas e culturais, atuando como guardiãs de conhecimentos e práticas de cuidado com os manguezais”, informa.

