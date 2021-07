Fumcult anuncia novo cronograma do edital de cultura para premiação de artistas de Macapá

A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) anunciou nesta quarta-feira (21) um novo cronograma do Aviso de Chamada Pública n º 001 de 2021, que tem o objetivo de fomentar a cadeia produtiva artística e cultural que foi afetada pela pandemia do coronavírus.

Clique aqui e confira o cronograma

O novo documento estabelece a prorrogação das inscrições no certame. O prazo agora vai até às 18h do dia 2 de agosto. A intenção é buscar uma maior abrangência dos artistas e produtores culturais de Macapá.

De acordo com o diretor-presidente da Fumcult, Alain Cristophe Medeiros, o edital vai beneficiar mais de 120 trabalhadores culturais atuantes em Macapá, por isso vale ressaltar a importância de estender o prazo.

“O novo cronograma pretende estender ainda mais as inscrições, para assim dar oportunidades para aqueles que estão com dificuldades de realizar o procedimento no nosso sistema. É importante ressaltar que o artista ou produtor cultural que estiver com dúvidas pode se dirigir à sede da Fumcult, em horário comercial, que terá todo atendimento necessário”’, explica o presidente.

Edital 001

A chamada pública está disponível para Pessoas Físicas e Jurídicas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, além de Microempreendedor Individual (MEI). Para se inscrever é necessário atualizar os dados no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, na plataforma virtual da Fumcult.

Para informações complementares, visite o endereço eletrônico fumcult.macapa.ap.gov.br/. No site, procure a aba editais e confira o item ‘Aviso de Chamada Pública nº 001/2021 Fumcult/PMM’, que conta com todos os documentos relacionados ao edital de premiação.

Confira abaixo o cronograma atualizado:

21/06/2021 a 02/08/2021 – Período de inscrição

03/08/2021 a 12/08/2021 – Fase de seleção documental

13/08/2021 a 23/08/2021 – Análise técnica dos proponentes

25/08/2021 – Divulgação do resultado preliminar

26/08/2021 a 27/08/2021– Prazo para recursos

30/08/2021 a 31/08/2021– Análise de recursos

01/09/2021– Divulgação do resultado final

03/09/2021– Publicação da portaria e convocação para assinatura do termo de parceria/compromisso.

O repasse do recurso acontecerá em até 30 dias após a assinatura do termo de parceria/compromisso junto a Fumcult.

Aline Paiva

Fundação Municipal de Cultura

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado