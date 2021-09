Promotoria de Tartarugalzinho faz busca e apreensão em residência de ex-servidora municipal​ e encontra documentos públicos

No último sábado (4), com apoio do Núcleo de Inteligência do Ministério Público do Amapá (NIMP-MP/AP), a titular da Promotoria de Tartarugalzinho, promotora de Justiça Thaysa Assum de Moraes, cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de uma ex-servidora da Prefeitura da cidade, investigada por extraviar e ocultar documentos públicos.

Após receber denúncia anônima de que uma ex-servidora da Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho teria extraviado e ocultado documentos públicos relacionados à gestão 2017-2020, muitos deles referentes às licitações do município, a promotora de Justiça Thaysa Assum de Moraes pediu reforço na apuração dos fatos ao NIMP, que, por sua vez, elaborou investigação e apontou indícios da prática de crimes, dando sustentação ao pedido de busca e apreensão.

“Vale ressaltar que, ao serem feitas buscas e apreensões na Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura de Tartarugalzinho pela Operação Octopus, constatou-se que a maioria dos processos originais referentes às contratações das empresas investigadas não se encontravam no local”, explicou a Promotora de Justiça.

Concedido pela Justiça, o mandado foi devidamente cumprido pela Promotoria, confirmando que a ex-servidora mantinha em um depósito improvisado, nos fundos de sua residência, vasta documentação da Prefeitura de Tartarugalzinho indevidamente armazenados, sendo que muitos desses documentos públicos já estão em estado de deterioração.

A apreensão realizada no último sábado (4) é resultado do conjunto de investigações da denominada “Operação Octopus”, que buscou investigar fraudes à licitação no âmbito da Prefeitura de Tartarugalzinho e em outros municípios do Amapá.

