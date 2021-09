Polícia Civil resgata animal silvestre que estava preso irregularmente em cativeiro na Zona Sul de Macapá

Na tarde desse sábado, 18, a Polícia Civil do Amapá, por meio da Central de Flagrantes do Ciosp Pacoval, resgatou um animal silvestre, que estava preso irregularmente em cativeiro, no Bairro do Jardim Marco Zero, Zona Sul de Macapá.



De acordo com o Delegado Leonardo Alves, o resgate aconteceu após denúncia anônima de que havia um macaco aprisionado em uma residência, há vários meses, permanecendo amarrado sem qualquer autorização ou licença necessária.

“Fomos ao local denunciado e não encontramos a moradora, supostamente tutora do animal, mas estava nas proximidades a filha dela, que autorizou a entrada da equipe na residência, destrancando as portas e entregando o macaco à polícia. O animal foi resgatado e será enviado à instituição com estrutura e profissionais competentes para tratamento veterinário e abrigamento. A suspeita teve contra si lavrado um Termo Circunstanciado, conforme previsão legal, deverá comparecer em Juízo para a responsabilização”, afirmou o Delegado.

