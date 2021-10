Auxílio Alimentação: Prefeitura libera segunda parcela; confira os perfis

2ª parcela completa o valor do benefício.

A Prefeitura de Macapá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) informa o pagamento da segunda parcela do cartão Auxílio Alimentação nesta sexta-feira (1), para o grupo de empreendedores que foram cadastrados pelo formulário eletrônico, famílias residentes no distrito do Bailique e ainda mototaxistas, taxistas e auxiliares que fizeram a revisão cadastral.

Para consultar o saldo, basta acessar o aplicativo Meu Alelo pelo telefone. A segunda parcela no valor de R$ 150 completa o benefício no total de R$ 300, destinado à compra de alimentos no comércio de Macapá.

O recurso utilizado no pagamento do programa é oriundo de emenda da bancada federal exclusiva para o enfrentamento à pandemia, no valor de 19,1 milhões. Os autores da emenda são os deputados Acácio Favacho, Luiz Carlos e o senador Randolfe Rodrigues.

Vithória Barreto

Secretaria Municipal de Assistência Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado