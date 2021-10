Sebrae inaugura ecoponto de garrafa pet na Semana Lixo Zero

Projeto Sustentabilidade Organizacional do Sebrae no Amapá, em parceria com o Movimento Lixo Zero, realiza atividades para promover educação ambiental

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e Movimento Lixo Zero, promovem ações de conscientização ambiental na semana Lixo Zero 2021, com o Tema Dignidade. Programação inclui palestras, arrecadação de materiais recicláveis e inauguração do ecoponto de garrafa pet. Ações acontecem nas dependências da instituição em Macapá, nesta quarta (27) e sábado (30), no horário de 9h às 13h.

Segundo a gerente da Unidade de Administração e Finanças do Sebrae no Amapá (UAF), Inês Barbosa, a iniciativa colabora na disseminação e adoção de ações de sustentabilidade na gestão interna do Sebrae. “A Semana Lixo Zero, contribui para a consolidação na cultura organizacional, reforçando os valores estratégicos da instituição e contribuindo com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, reforça a gerente da UAF/Sebrae/AP, Inês Barbosa.

Semana Lixo Zero

A Semana Lixo Zero, é uma mobilização nacional que tem como foco principal, convidar à sociedade para reflexão sobre hábitos e consumo. São realizadas ações que consistem na promoção da educação ambiental e sustentável, por meio de reuniões, campanhas, seminários, fóruns, congressos, mostras, coletas, caminhadas e workshops.

A voluntária do Movimento Lixo Zero Macapá, Nicole Lacerda, explica a importância de uma semana destinada a atividades de consciência ambiental. “É o momento que podemos desenvolver ações junto a população, em prol do coletivo. São atividades voltadas a trabalhar a redução de resíduos e o consumo sustentável. Desta forma, é essencial ter a participação de toda a sociedade”, ressalta a voluntária do Movimento Lixo Zero Macapá, Nicole Lacerda.

Sebrae

O ecoponto permanente de garrafa pet é inaugurado nas dependências do Sebrae, para colaboradores da instituição e comunidade geral, com objetivo de conscientizar sobre a importância da destinação correta e reciclagem de material que demora a se decompor.

ODS

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), fazem parte da Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável que foi definida em 2015, pela Cúpula das Nações Unidas, entrando em vigor em 2016.

A agenda 2030, possui 17 ODS e 169 metas, que visa o desenvolvimento de ações e comportamentos sustentáveis em busca da preservação ambiental e diminuição de impactos negativos ao meio ambiente. Entre os ODS estão erradicar a pobreza em todas as formas e lugares, garantir padrões de consumos e de produção sustentáveis e adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os impactos.

Programação

Data: 27.10 – Quarta-Feira

Horário: 15h às 19h

Local: Auditório Santana

Palestra: Sustentabilidade e ambiente corporativo

Palestra: Políticas Públicas sobre destinação de resíduos

Palestra: Reciclagem de bituca de cigarro

Data: 27.10 – Quarta-Feira

Horário: 15h às 19h

Oficina: Compostagem doméstica

Data: 30.10 – Sábado

Horário: 9h às 13h

Local: Estacionamento do Sebrae no Amapá

Ecoponto: Arrecadação de metais, papelão, plásticos em geral, embalagens Tetra Park, Papel, material de escrita, oléo de cozinha usada e embalagens de vidro de café solúvel.

