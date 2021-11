Brasil tem 12,5 milhões de pessoas com diabetes

O Brasil possui, pelo menos, 12,5 milhões de pessoas com diabetes. Essa é uma estimativa da Sociedade Brasileira de Diabetes, que atualizou os números do fim da década de 1980, com base no censo de 2010, do IBGE.



A médica endocrinologista da Universidade Federal de São Paulo, Gláucia Carneiro, ainda acrescenta que METADE dessas pessoas sequer sabe que tem diabetes. Glaúcia Carneiro classifica a doença como silenciosa e traiçoeira. Por isso, defende a prevenção e realização de exames de rotina, principalmente em pessoas que têm mais risco de adquirir a doença.



O diagnóstico é feito pelo exame de glicemia em jejum. Acima de 126, a pessoa é considerada diabética. A endocrinologista Gláucia Carneiro explica que os tipos mais comuns de diabetes, são os chamados tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é devido à insuficiência de insulina, hormônio do pâncreas que metaboliza o açúcar no organismo. Nesses casos, a aplicação de insulina, diariamente, ajuda a manter os níveis hormonais. Já o tipo 2 é adquirido, a partir de histórico familiar, sobrepeso, maus hábitos alimentares e sedentarismo.



O Nutricionista e vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Elton Bicalho, explica que é possível ter qualidade de vida e buscar controlar as taxas, com medicamentos, exercícios físicos e acompanhamento nutricional, para melhorar a alimentação.



O Dia Mundial do Diabetes é lembrado em 14 de novembro. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que, para cada paciente com diabetes, existem pelo menos três com risco de ter a doença. Com isso, 40 milhões de pessoas são consideradas pré-diabéticas e que podem virar diabéticas dentro de 5 anos.



* Com produção de Lucineia Siqueira.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado