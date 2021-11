Covid-19: além dos locais tradicionais, os imunizantes serão ofertado em dois shoppings da capital neste sábado (20)

A vacinação no Macapá Shopping e Amapá Garden Shopping ocorrerá das 10h às 17h.

No sábado (20), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue na campanha de vacinação contra a Covi-19 em Macapá e além dos pontos tradicionais de vacinação, como os pontos de drive-thru e Unidade Covid Santa Inês, o imunizante será ofertado em shoppings da capital, que atenderão o público das 10h às 17h.

Confira os locais, horário de funcionamento e público que serão atendidos:

Centro de Especialidades Papaléo Paes e Unidade Covid Santa Inês

Os dois locais funcionarão das 9h às 15h e neles poderão se vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos que receberão a primeira dose da vacina, a segunda dose de Pfizer para quem tomou a primeira dose há 21 dias, no mínimo e, também, a terceira dose para idosos acima de 60 anos, profissionais da Saúde, imunossuprimidos e pessoas acima de 18 anos com comorbidades.

Macapá Shopping e Amapá Garden Shopping

Estes pontos de vacinação atenderão ao público das 10h às 17h e neles poderão se imunizar contra a Covid-19 os adolescentes de 12 a 17 anos. Neles também será ofertada a segunda dose de Pfizer quem tomou a primeira dose há 21 dias, no mínimo, e a terceira dose para idosos acima de 60 anos, profissionais da Saúde, imunossuprimidos e pessoas acima de 18 anos com comorbidades.

Pontos de drive-thru Zerão e Praça Floriano Peixoto

Estes pontos de vacinação funcionarão das 9h às 13h e atenderão ao público geral acima de 18 anos que receberá a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Também será atendido o público de segunda dose de CoronaVac que está no período de recebimento, e segunda dose de AstraZeneca para quem está com o recebimento marcado até 28 de novembro.

Período entre doses

Quem vai tomar a dose de reforço (terceira dose) deve obedecer ao período estabelecido entre a segunda e a terceira dose. Para idosos acima de 60 anos, profissionais da Saúde e pessoas acima de 18 anos com comorbidades, o intervalo entre a 2ª e a 3ª dose é de 5 meses. Já as pessoas imunossuprimidas devem obedecer ao intervalo de 28 dias entre a D2 e a D3.

Documentos

Para receber o imunizante, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF, carteira de vacinação e laudo médico para os casos de comorbidades.

O público que receberá a segunda dose de qualquer imunizante deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da primeira dose. Já as pessoas que receberão a terceira dose da vacina deverão ter a indicação da aplicação da segunda dose do imunizante.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado