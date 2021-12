Prefeitura de Manaus lança “Coleção Encantos Amazônicos” de artesanato manauara

Coleção é fruto do Projeto “Manaus Feita à Mão”, coordenado pela Semtepi que ofereceu formação profissional a 43 artesãos de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em colaboração com a Associação Zagaia Amazônia realiza na próxima sexta-feira, 17/12, das 11h às 17h, no Casarão da Inovação Cassina, na rua Bernardo Ramos, Centro, o lançamento da “Coleção Encantos Amazônicos”, resultado da segunda etapa do Projeto “Manaus Feita à Mão”, voltado para aprimorar os produtos artesanais manauaras de 43 artesãos e artesãs que participaram do Projeto ao longo do ano.

Inspirada no encantamento amazônico proporcionado pelos elementos da natureza que compõem o ambiente onde vivem, os artesãos do projeto produziram uma coleção rica e diversa, composta por peças artesanais que vão da fibra, passando pela cerâmica, o couro e a borracha até a utilização de cuias, madeiras e tecidos como matéria prima de suas criações.

Na ocasião do evento, será lançado um catálogo digital com as produções artesanais aprimoradas a partir da consultoria que os artesãos receberam do “Manaus Feita à Mão”. A Associação Zagaia Amazônia ofereceu consultoria ao projeto com objetivo de potencializar a criação artesanal, por meio de um método de desenvolvimento de produtos que expresse originalidade e valorização da identidade cultural amazônica.

O projeto, que teve início em junho deste ano, ofereceu ao longo dos meses capacitação contínua, on-line e presencial, aos artesãos manauaras preparando-os para o mercado do artesanato nacional e internacional, com desenvolvimento de novos produtos, originais e valorizando a identidade cultural de quem os produziram. Foram realizadas oficinas temáticas com foco nas tendências criativas para inovação no artesanato local, aprimoramento de produtos e orientações de como exportar e como identificar mercado fora do país e prospectar novos clientes.

A Associação Zagaia Amazônia, em parceria com a Semtepi, montou um conjunto de metodologias para formar, aperfeiçoar e levar excelência ao mercado artesanal em um universo de 43 artesãos, selecionados pelo Departamento de Economia Solidária e Criativa da Secretaria – dentre os participantes 21 artesãs fazem parte da Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro (AMARN), 5 artesãs fazem parte do Ateliê Derequine do Parque das Tribos, organizado por Vanda Ortega, e 17 artesãos são urbanos de Manaus.

A capacitação e consultoria realizada pela Zagaia aconteceram em parceria com a designer de produto Carol Oliveira, colaboradora de projetos do Studio Sérgio J Matos. Esta parceria buscou estimular nos artesãos, inclusive com a aquisição de matéria-prima, o desenvolvimento de novos produtos artesanais com a influência no design, na valorização das peças produzidas buscando ampliar o público consumidor para o cenário nacional e com isso gerar mais perspectivas de faturamento para os artesãos.

Para o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, o lançamento da coleção coroa o final de um processo de capacitação e consultoria que resultou em produtos aprimorados.

“Estamos convencidos de que todo cidadão tem direito a um conjunto de liberdades naturais, não negociáveis e evidentes por si mesmas, dentre elas as liberdades de empreender e de conservar o fruto do seu trabalho. Nenhuma delas é dada pelos governos; todas fazem parte do patrimônio com que já nascem todos os seres humanos, portanto, a nossa função é criar oportunidades. Estamos contentes com o resultado, mas principalmente porque isso representará a perspectiva de novos ganhos financeiros e abertura de novos mercados para estes artesãos e artesãs”, destacou.

De acordo com Rozana Trilha, presidente da Zagaia Amazônia e coordenadora geral do projeto. O processo de construção desta coleção é a certeza de que novos processos e métodos vieram somar com a qualidade do artesanato já produzido pelas artesãs e artesãos envolvidos no Manaus Feita à Mão.

“O encantamento com nossa identidade cultural ribeirinha e indígena é o foco de inspiração para essa coleção dos artesãos que receberam nossa capacitação profissional, consultoria para o desenvolvimento de produtos e oficinas temáticas. Isso garante um valor agregado e com possibilidades de alcançar novos mercados, dentro e fora do país. Nosso objetivo é trabalhar a cultura voltada para a floresta, ajudando os artesãos a expressar, por meio do artesanato, todo o universo amazônico que existe dentro deles, que certamente é um universo belo”, completa a presidente.

Zagaia Amazônia

Uma entidade sem fins lucrativos que, há mais de 15 anos, atua na região amazônica no desenvolvimento de projetos na área de Economia Criativa, tendo o design como ferramenta de transformação, a partir dos ideais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e em consonância com os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Os projetos e ações têm como foco a erradicação da pobreza, a luta pela igualdade de gênero, a promoção do crescimento econômico, do direito ao trabalho decente e a redução da desigualdade no Estado do Amazonas.

Acredita-se que o empreendedorismo inovador pode transformar para melhor a vida das pessoas hoje e das futuras gerações, por meio de uma cultura empreendedora, econômica e socialmente responsável.

