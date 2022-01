Jornal dos Municípios escancara situação de penúria sem precedentes na história do Amapá

O estado lidera o ranking com 56% da população na linha de pobreza, saúde abandonada e sem saneamento. O Amapá está sangrando!

O que parece ser manchete do The New York Times, um dos jornais mais influentes do mundo, é uma forma de chamar a atenção e ao mesmo tempo suavizar o título que em tradução literal quer dizer “Amapá está sangrando!”. Infeliz-mente, o Amapá parece atravessar seu inferno astral. A realidade do estado parece-nos ilustrar, em alguns momentos, na vida real, o roteiro de Sin City, onde crimes, vinganças e sofrimentos são naturalizados e viram rotina.

