Vacinação infantil é suspensa após criança sofrer parada cardíaca no interior de SP

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, interior de São Paulo, anunciou que suspendeu a vacinação infantil contra a Covid-19 por sete dias após uma criança sofrer uma parada cardíaca.

Em nota, a Prefeitura afirmou que a criança de 10 anos sofreu a reação adversa 12 horas após receber a dose pediátrica do imunizante da Pfizer. Além disso, o comunicado afirma que a criança está estável e consciente.

De acordo com o relato do pai, a criança apresentou “alterações nos batimentos cardíacos e desmaiou”. Ela foi levada à rede de saúde particular e foi reanimada. A criança foi transferida para o Hospital da Unimed, unidade localizada em Botucatu, e permanece em observação.

A decisão de interromper a campanha de vacinação infantil foi feita pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista e Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.

As autoridades competentes ainda reafirmaram a importância da vacinação infantil contra a Covid-19. Na publicação, os órgãos ressaltaram que realizarão o “acompanhamento e monitoramento diário das 46 crianças lençoenses vacinadas até o momento” e irão esperar pelos laudos e relatórios médicos para prosseguir com a vacinação desta faixa etária.

