Prefeitura de São Paulo reafirma que Carnaval 2022 ocorrerá nas datas pré-definidas

Desfiles das escolas acontecem entre 25 e 28 de fevereiro no Anhembi; Campeãs se apresentam novamente em 5 de março

Em parecer enviado ao site da TV Cultura, a Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da SPTuris, confirmou que os desfiles das escolas de samba no Carnaval 2022 ocorrerão nas datas pré-definidas, entre 25 e 28 de fevereiro, no sambódromo do Anhembi. As campeãs se apresentam novamente no dia 5 de março.

Após circularem na internet suspeitas de que os desfiles seriam adiados para o mês de abril por conta do avanço da variante ômicron do coronavírus, a Prefeitura desmentiu os boatos. No texto, é informado que as condições de segurança do evento foram asseguradas pela Vigilância Sanitária.https://5628eb3547056fe95ed00ce9b32f4fef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

“A Prefeitura, por meio da SPTuris, reafirma que os desfiles das escolas de samba de São Paulo estão mantidos para as datas acordadas com as entidades que representam as agremiações paulistanas. As regras sanitárias, definidas conjuntamente, foram aprovadas pela Vigilância Sanitária e os organizadores assumiram a responsabilidade de zelar para que sejam integralmente cumpridas”, afirma a nota.

