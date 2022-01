Após queda de energia em granja, mais de 120 mil aves morrem em Goiás

Energia é fundamental para que a temperatura e a circulação de ar sejam ideais para a sobrevivência dos animais

Mais de 120 mil aves morreram após uma granja ficar sem energia. O caso aconteceu no município de Morrinhos, no sul do estado de Goiás. Geradores foram acionados para que as condições do aviário não afetassem os animais, mas de nada adiantou.

A queda de energia aconteceu na última quinta-feira (27), e os corpos começaram a ser retirados no dia seguinte. Fotos com milhares de animais mortos empilhados circularam nas redes sociais.

Nesses locais, a eletricidade é fundamental para que a temperatura e a circulação de ar sejam ideais para a sobrevivência dos animais .

