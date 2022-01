Sem falar nenhuma palavra, tiktoker Khaby Lame fecha contrato com Hugo Boss

Estrela nas redes sociais aos 21 anos de idade, o senegalês é uma das apostas para a reformulação da marca

Estrela das redes sociais aos 21 anos de idade, o tiktoker Khaby Lame fechou um contrato com a Hugo Boss. O senegalês, que tem a segunda conta mais seguida do aplicativo, com 130 milhões de fãs, é uma das apostas para a reformulação da marca.

A empresa deseja nomes fortes para ajudar nas mudanças planejadas, segundo o site The Hollywood Reporter. Junto de Lame, aparecem nomes como Hailey Bieber, Kendall Jenner, Joan Smalls, Lee Min-ho, Future, Anthony Joshua, Matteo Berrettini e Alica Schmidt, por exemplo.

O jovem ficou famoso na internet sem nunca ter falado ao menos uma palavra. O veículo norte-americano destaca que “a marca icônica selecionou supermodelos, sensações de mídia social e atletas de classe mundial para uma campanha de celebridades projetada para inaugurar uma nova era para a marca principal BOSS depois de quase 50 anos.”

